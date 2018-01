Falha de freios pode ter causado desastre de trem na Europa Uma falha nos freios pode ter sido a causa da queda de um trem de passageiros num penhasco em Montenegro, matando pelo menos 43 pessoas e ferindo outras 198, informam autoridades. Equipes de resgate continuam a vasculhar os destroços de quatro vagões, porque nem todos os passageiros já foram encontrados, vivos ou mortos. O desastre aconteceu na segunda-feira. Acredita-se que pelo menos 250 passageiros, muitos deles crianças voltando de uma viagem para esquiar, estivessem na composição quando ocorreu o desastre ferroviário, um dos mais letais registrados em toda a Europa nos últimos 25 anos. O trem descarrilou na tarde de segunda-feira depois de deixar Bioce, uma vila 15 km a nordeste de Podgorica, ao sair de um túnel sobre o Rio Moraca, informa a polícia. O trem precipitou-se numa ravina de 100 metros de profundidade, no vale do rio. Informes iniciais dão conta de que os freios do trem parecem ter falhado, disse o ministro do Interior, Jusuf Kalamperovic. O maquinista está hospitalizado e sob custódia policial. Ele é suspeito de negligência.