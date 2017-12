Falha de sistema interrompe tráfego aéreo na Grã-Bretanha Uma falha de sistema impediu a decolagem de vários vôos na Grã-Bretanha na manhã desta quinta-feira. Os computadores do serviço de tráfego aéreo de Swanwick, no sul da Inglaterra, entraram em pane por volta das 6h (hora local). Todos os vôos que partiriam do aeroporto de Heathrow, o mais importante da Grã-Bretanha, foram suspensos.