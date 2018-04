Falha em antena atrasa vistoria do Discovery, no espaço Os astronautas do Discovery inspecionaram a nave nesta terça-feira em busca de danos causados pela decolagem, mas o trabalho foi prejudicado pela falha da grande antena parabólica do ônibus espacial. A antena apresentou problemas de operação depois de o Discovery ter entrado em órbita ontem, numa viagem de reabastecimento da estação espacial.