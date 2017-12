Falha em computador impede decolagens na Inglaterra A falha em um computador do principal centro de controle de tráfego aéreo manteve no chão a maioria dos vôos na Inglaterra, anunciou de manhã a British Airways. Um porta-voz disse que o sistema de computação do National Air Traffic Service em Swanwick, no sul, parou às 6 horas (3 horas de Brasília). Todos os vôos foram suspensos em Heathrow, o maior aeroporto inglês. Um funcionário do aeroporto disse que, agora, todas as decolagens sofrem atrasos de uma a duas horas. Em Gatwick, o segundo aeroporto de Londres, os aviões aterrissam normalmente, mas as decolagens operam ?em horários muito restritos?, segundo o porta-voz da administração. Os atrasos estavam variando de duas a três horas, hoje pela manhã, no aeroporto de Stansted, no norte de Londres, o maior centro aéreo para linhas econômicas conectando a Inglaterra com o continente europeu. No aeroporto de Manchester, um porta-voz disse que os vôos foram suspensos por cerca de uma hora e retomados às 7 horas (4 horas de Brasília). Mas os atrasos permanecem por causa do acúmulo de decolagens. Segundo a British Airways, os vôos internacionais enfrentarão ?sério atrasos durante todo o dia?. O centro da Swanwick, que custou US$ 484 milhões, tem sido atacado por problemas desde que foi inaugurado em 2002. A própria inauguração foi retardada por falhas no software e os defeitos continuaram por meses, enquanto controladores interpretavam incorretamente altitudes e destinações por causa de monitores difíceis de decifrar. Em pelo menos um caso, os controladores confundiram a cidade escocesa de Glasgow com Cardiff, no País de Gales.