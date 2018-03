Falha estrutural condenou Titanic antes do iceberg, diz jornal

O transatlântico Titanic, que afundou em 1912, estava fadado ao desastre mesmo que não tivesse se chocado com um iceberg por ter problemas estruturais, sugeriu pesquisa noticiada na edição deste domingo do jornal britânico The Sunday Telegraph. Os pesquisadores analisaram segmentos antes desconhecidos da quilha, peça na parte inferior do navio que se estende da popa à proa, e concluíram também que ela apresentava defeitos que reduziram o tempo em que a embarcação flutuou depois de atingir o iceberg. O jornal diz que a versão mais aceita para o desastre com o Titanic é de que ele afundou com o peso da água que entrou no navio depois do choque com o gelo. O grande volume de líquido forçou a popa do navio, que se inclinou em um ângulo de 45 graus. Com isso, o Titanic se partiu em dois e afundou. Esta versão é sustentada no filme Titanic, de 1997, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Mas a nova pesquisa, realizada pelo History Channel e Lone Wolf Documentary Group, uma empresa de cinema americana, sugere que o Titanic se partiu ao meio ao se inclinar em um ângulo de apenas dez graus - uma medida que poderia ter sido atingida em qualquer tempestade mais forte, não envolvendo necessariamente um evento incomum como o choque contra o iceberg, disse a reportagem do Sunday Telegraph. O ângulo foi calculado a partir de análise de imagens filmadas por um tipo de submarino enviado há dois anos em uma expedição para onde se encontram os destroços do Titanic. Partes de junções que deveriam permitir alguma flexibilidade ao casco em caso de o navio enfrentar mar revolto também se mostraram mal projetadas, o que pode ter contribuído para a ruptura do navio em um ângulo tão raso, concluíram os pesquisadores, segundo o jornal britânico. O Titanic deixou o porto de Southampton, na Grã-Bretanha, com pouco mais de 2 mil pessoas à bordo. Cerca de 1,5 mil pessoas morreram no naufrágio.