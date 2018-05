Falha leva Nasa a cancelar lançamento do Endeavour A agência espacial dos Estados Unidos (Nasa) cancelou subitamente o lançamento do ônibus espacial Endeavour, marcado para hoje, por conta de uma falha de aquecimento numa importante unidade de energia. As causas do problema não foram identificadas. A notícia desapontou as milhares de pessoas que haviam se dirigido para a região para testemunhar o último lançamento do programa de ônibus espaciais. O presidente Barack Obama e sua mulher pretendiam assistir ao lançamento da Endeavour. Seria a primeira vez na história da Nasa que um presidente no exercício do mandato presenciaria um lançamento.