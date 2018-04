Falha no motor teria causado acidente da Turkish Airlines Um problema no motor do Boeing 737-800 pode ter sido a causa do acidente da aeronave da Turkish Airlines, que caiu na quarta-feira perto do Aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, deixando 9 mortos e cerca de 80 feridos. Autoridades holandesas divulgaram ontem as nacionalidades dos mortos: cinco eram turcos e quatro, americanos. De acordo com o investigador responsável pelo caso, Pieter van Vollenhover, o avião caiu rapidamente, o que indicaria falha em um de seus motores. Ele afirmou, porém, que a razão do acidente ainda não foi oficialmente estabelecida. Segundo a rede de TV CNN-Turk, o avião foi examinado em duas ocasiões recentes: no dia 18, por causa de um problema na asa, e no dia 23, por um defeito no sistema de alerta geral, que teria impedido sua decolagem. Sobreviventes do voo - que vinha de Istambul, na Turquia - afirmaram que momentos antes da queda, o barulho do motor parou. Das 134 pessoas a bordo, 125 sobreviveram à queda.