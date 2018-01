Falsa ameaça de bomba leva tensão a Washington A capital dos Estados Unidos viveu momentos de tensão nesta quarta-feira, quando um homem estacionou sua caminhonete em frente ao Departamento de Agricultura e afirmou que o veículo estava repleto de explosivos. Ao mesmo tempo, gritava frases contra o presidente George W. Bush. O episódio fez com que efetivos policiais bloqueassem o tráfego na região durante várias horas. Membros do esquadrão antibomba investigaram o veículo e nada encontraram. O homem foi detido e tudo voltou ao normal. Dois pacotes que se encontravam no interior do veículo foram examinados com cautela pelos especialistas em explosivos, mas eles chegaram à conclusão de que os objetos não representavam perigo.