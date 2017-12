Falso secretário de Habitação engana desabrigados do "Katrina" Um homem que se identificou como funcionário do governo federal compareceu a um ato que lembrava o primeiro aniversário do furacão que arrasou a cidade de Nova Orleans para prometer casas a todos os desabrigados, informou a edição digital do jornal "The Times-Picayune", nesta segunda-feira, 28. O anúncio foi feito pelo ativista Andy Bichlbaum, do grupo "The Yes Men", num ato em que também estiveram a governadora do estado da Louisiana, Kathleen Blanco, e o prefeito de Nova Orleans, Ray Nagin, Bichlbaum disse se chamar Rene Oswin e ser secretário adjunto de Habitação. Em seu discurso, anunciou que o governo federal tinha decidido mudar sua política e poria à disposição dos pobres da cidade as casas construídas para substituir as de classe média danificadas pelo furacão "Katrina". "Oswin" acrescentou que também prometia "resolver os problemas de Nova Orleans, não só em benefício de alguns poucos, mas de todos". O público aplaudiu entusiasmado e o apresentador dos oradores no ato agradeceu a "Oswin" o "importante anúncio". Num boletim de imprensa falso, Bichlbaum informava a "mudança" de política. Mas, depois, o Departamento da Habitação desmentiu a notícia e disse que o anúncio tinha sido "uma piada cruel" para os milhares de desabrigados. Em declaração, o Departamento esclareceu que sua política não mudou e seu objetivo é melhorar a qualidade de vida nos bairros da cidade que serão remodelados. A política tem sido criticada por representantes dos desabrigados. Eles dizem que os mais pobres terão que abandonar a cidade, porque os bairros remodelados terão um número menor de casas para eles.