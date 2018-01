Falso sultão do Kuwait preso por fraude nos EUA Um homem que alegava ter estudado neurocirurgia em Harvard e ser membro da realeza do Kuwait foi preso sob a acusação de fraudar duas mulheres em dezenas de milhares de dólares, em dinheiro e mobília, informam as autoridades. Apresentando-se como sultão Ibn Chandler Sabah al Sabah Dantara, o homem, de 39 anos, também disse às vítimas que era um delegado do Kuwait perante as Nações Unidas, que seu pai era o primeiro-ministro do Kuwait e que sua fortuna pessoal chegava a US$ 10 milhões, informou uma porta-voz da promotoria do distrito de Manhattan. As mentiras induziram uma mulher a emprestar US$ 60 mil a Dantara e a outra a lhe ceder US$ 5 mil, disse a porta-voz, Sherry Hunter. As mulheres - ele namorou ambas entre julho de 2002 e este mês - também lhe deram mobília cara para seu apartamento. Dantata, nascido nos EUA com o nome de Benjamin Maybanks, disse às duas que precisava do dinheiro e dos móveis por causa da instabilidade no Oriente Médio. A investigação sobre Maybanks começou quando as duas vítimas se encontraram. Num roubo cometido em junho de 2000, segundo Hunter, ?Dantara?, usando mentiras semelhantes às que contou para as mulheres, convenceu a joalheria David Saity a lhe dar US$ 100 mil em mercadorias, prometendo pagar mais tarde.