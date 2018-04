''Falta à Argentina um plano estratégico''

Em 1910, o país comemorou o centenário como a sétima economia do mundo. Hoje está em recessão, com a indústria sucateada e com o setor rural debilitado O que aconteceu com o país? A queda da Argentina foi a grande decepção do século 20. Em boa medida, esse foi o resultado de maus governos, que não souberam aproveitar a conjuntura favorável do país nem ter uma visão de futuro. Desde 1930, só o presidente Arturo Frondizi (1958-1962) teve essa percepção. Como isso ocorreu, se a Argentina tem um nível educacional invejado na maior parte da América Latina? Os governos não corresponderam aos níveis educacionais da população, que vêm caindo desde a década de 20. A começar, com o primeiro período de (Juan Domingo) Perón (de 1946 a 1955), com sua demagogia e sua posição de isolamento internacional. Depois, o peronismo fez com que os governos que se seguiram fossem vistos como ilegítimos, ainda que fossem democráticos. Na fase posterior, houve a grande instabilidade da sucessão entre governos civis e militares, que trouxe a impossibilidade de traçar planos de longo prazo. O faltou à Argentina foi um plano estratégico. Não houve demanda da sociedade por esse plano? A conjuntura não permitia. As necessidades políticas pontuais sempre prevaleceram sobre a visão de país. Isso continua atualmente. Nas equipes de governo, não há o sentido de continuidade das políticas públicas. Só há oportunismo conjuntural. Desde 1928, não se vê a conclusão de dois mandatos seguidos, de presidentes diferentes. Por que isso se repetiu? Isso tem a ver com a impaciência do povo, que quer ver concretizadas, rapidamente, suas aspirações. Caso contrário, prefere derrubar o governo e começar de novo. Tampouco há, nos governos, tolerância com a oposição. Daí a dificuldade de montar planos de longo prazo. Essa situação está vinculada, nos tempos mais recentes, à consolidação do peronismo no poder? O peronismo demonstrou historicamente que não tem capacidade de planejamento e de elaboração de políticas de longo prazo. Isso advém de sua ideologia, que rejeita a possibilidade de fazer as coisas com seriedade e com visão de futuro. Você não encontra nos discursos de Kirchner nenhuma menção sobre o futuro do país. Não há exceção dentro do peronismo? Nesse momento, nenhuma. E, se surgir, será esmagada. Uma das piores características do peronismo é a sua intolerância com quem não siga seus princípios. O partido tem um grande desprezo por tudo o que não soe como sua própria voz. Outro defeito está na corrupção inerente a seus governos, que são arbitrários, personalistas, e não aguentam controles. O que prevalece é a demagogia, o aspecto folclórico, que sensibiliza a população. Enquanto o peronismo existir, será um obstáculo enorme para o desenvolvimento da Argentina. Desde 2001, vemos o embate entre peronistas nas campanhas eleitorais. A política argentina se reduziu ao universo peronista? Lamentavelmente, sim. O peronismo tornou-se um movimento tão majoritário que o cenário político do país migrou para o cenário interno do partido. O que se define nesse cenário interno é aplicado para todo o país. O político que ganhe no espaço peronista ganha a eleição no país. A Argentina tornou-se, então, refém do peronismo? Exatamente. Agora, o país é refém dos Kirchner. Mas espero que isso termine domingo (hoje). Se vencer, a oposição pode iniciar uma retificação de rumo, de métodos do governo. Como o sr. avalia os Kirchners? Eu vejo o casal como um par de pessoas que, por uma série de acasos e por picardia política, alcançou o poder. Não vejo neles nenhuma capacidade especial. Os Kirchner tornaram-se inimigos de todas as forças vivas do país. Néstor Kirchner teve sorte de governar em um período de expansão da economia mundial, que se refletiu no país. Mas não soube aproveitar esse momento. Mas nem Nestor nem Cristina podem ser vistos como caudilhos. Eles não têm a essência do caudilho, que é o carisma. Argentina tem solução? Deveria ter solução, por conta de suas condições objetivas. A Argentina é um país sem guerras, sem movimentos segregacionistas, sem preconceitos raciais e religiosos. Mas, até que o peronismo não se dilua, será difícil. Está demonstrado pela história que, governar com o peronismo é um desastre. Mas, governar sem o peronismo é muito difícil e, contra o peronismo, é impossível.