Falta de acordo político aumenta crise na Argentina A crise na Argentina cresce em razão da falta de acordo entre os parlamentares da comissão encarregada de analisar a validade dos Decretos de Necessidade e Urgência (DNU), equivalente às medidas provisórias (MPs) do Brasil, baixados pela presidente Cristina Kirchner e que detonaram o conflito. Os líderes governistas rejeitaram as propostas da oposição sobre o DNU de exoneração do presidente do Banco Central (BC), Martín Redrado, e o que permite o uso das reservas internacionais do BC, por meio do chamado Fundo do Bicentenário, criado para pagar os serviços da dívida pública em 2010.