Falta de água ameaça 2,7 bilhões de pessoas até 2025 Alertando que 2,7 bilhões de pessoas podem enfrentar uma crítica falta de água potável até 2025, as Nações Unidas celebraram o Dia Internacional da Água, nesta sexta-feira, com um chamado para a "revolução azul" - iniciativas visando conservar e preservar os mares, para buscar novas fontes de fornecimento. Em menos de 25 anos, cerca de 5 bilhões de pessoas estarão morando em áreas onde será difícil ou impossível atender à demanda de água fresca, estabelecendo-se "uma crise que deve atingir quase dois terços da população da terra", afirmou um relatório da ONU. O documento foi divulgado em Viena pela Agência Internacional de Energia Atômica, uma organização de controle da energia nuclear que lidera os esforços das Nações Unidas para chamar a atenção para a carência de água no mundo e a necessidade de se economizar água, sempre que for possível. "O fato é que há uma quantidade limitada de água no planeta, e não podemos nos permitir ser negligentes quanto ao seu uso", afirmou o diretor da agência, Mohamed ElBaradei. "Não podemos continuar a tratar a água como se ela nunca fosse acabar." Cerca de 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável segura; 2,5 bilhões não têm condições sanitárias adequadas, e mais de 5 milhões morrem por ano de enfermidades causadas pela água - dez vezes mais do que o número de mortes provocadas pelas guerras no mundo, informou o relatório.