Falta de comida causa distúrbio entre haitianos Grupos de haitianos armados com pedaços de pau enfrentaram-se ontem na fronteira com a República Dominicana pela reabertura de um mercado atacadista binacional. As Forças de Paz das Nações Unidas tiveram de intervir para controlar o distúrbio. O governo dominicano fechou a fronteira com o Haiti por causa da epidemia de cólera que já matou mais de 300 haitianos nos últimos dias. A medida reduziu a oferta de alimentos.