Falta de dinheiro ameaça futuro do zoológico de Trípoli

TRÍPOLI - Durante boa parte de 2011, o zoológico de Trípoli ficou fechado, devido à guerra civil que acabou com quatro décadas do regime de Muamar Kadafi.

Nos próximos meses, a instituição planeja reabrir as suas portas, mas o zoológico está sem dinheiro e em crise. Os administradores do local estão fazendo um apelo por doações. Os animais ainda estão se recuperando do trauma que foi ouvir todos os combates, já que o local fica próximo ao palco do conflito.

Os leões ficaram tão nervosos durante a guerra que comeram menos do que o comum. Agora a instituição tenta levantar fundos para garantir a sobrevivência de mais de 800 animais.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.