Falta de provas põe 120 detidos iraquianos em liberdade Cento vinte detidos iraquianos foram libertados das prisões controladas pelo governo devido à falta de provas sobre seu envolvimento em atos terroristas, anunciaram nesta quarta-feira fontes governamentais. Segundo um comunicado da direção-geral das Forças Armadas, a medida foi adotada por ocasião da celebração do mês do Ramadã e em aplicação do plano de reconciliação nacional, anunciado há dois meses pelo primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki. Em sua iniciativa de reconciliação nacional, destinada a acabar com a violência no país, Maliki se comprometeu a libertar centenas de detidos das prisões controladas pelas tropas americanas e pelo governo iraquiano.