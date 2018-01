Falta de aparelhos e remédio mata seis bebês na Venezuela

CARACAS - Ao menos seis recém-nascidos morreram nos últimos quatro dias no Hospital Central de San Cristóbal por falta de medicamentos e aparelhos respiratórios. Segundo o Conselho Tutelar da cidade, eles morreram entre o sábado e a terça-feira.

“Não havia remédios para dilatar os pulmões dos bebês, nem respiradores artificiais”, disse o diretor do órgão, Leonardo Maldonado, segundo o diário Tal Cual.

Ainda de acordo com ele, 25 incubadoras do hospital não estão funcionando. “O hospital entrou em colapso e não há vagas para novos doentes”, acrescentou.

No mês passado, a Assembleia Nacional Venezuelana decretou crise no sistema de saúde do país, afetado pela escassez de medicamentos.