Faluja sofre cinco bombardeios em 12 horas Aviões americanos realizaram cinco operações contra Faluja em 12 horas, preparando o terreno para o ataque maciço por terra que deverá ser deflagrado em breve. Os guerrilheiros reagiram com disparos de foguetes, matando um soldado dos EUA e ferindo outros sete. Comandantes militares dizem que um assalto combinado de forças americanas e iraquianas levará a batalha ao que é considerado o principal baluarte da resistência armada ao governo provisório do Iraque e à presença de tropas estrangeiras no país. Ainda nesta sexta-feira, fuzileiros navais dos EUA abriram fogo contra um veículo civil que não parou num posto de segurança em Faluja, matando uma mulher e ferindo seu marido, informam militares e testemunhas. O motorista do carro não percebeu o posto, dizem as testemunhas.