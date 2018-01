Família, amigos e colegas dão o último adeus a Vieira de Mello A família, amigos e colegas de Sérgio Vieira de Mello se reuniram nesta quinta-feira para dar o último adeus ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, o chefe da missão da ONU morto no atentado contra a sede da organização no Iraque. Após uma cerimônia religiosa em uma igreja católica, o corpo de Vieira de Mello estava sendo transportado para ser enterrado na presença de sua ex-mulher Annie e de seus dois filhos no Cemitério dos Reis em Genebra, um histórico cemitério verde localizado no centro da cidade.