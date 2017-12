Família Bin Laden investirá em centro econômico saudita O conglomerado malaio MMC e o saudita Binladen Group, de propriedade da família de Osama bin Laden, investirão US$ 30 bilhões no desenvolvimento e na gestão do centro econômico de Jizan, no sul da Arábia Saudita, indicou a direção da empresa malásia. O investimento, financiado em partes iguais pelas duas companhias, será destinado à construção de um porto, uma fundição de alumínio e uma fábrica de processamento em Jizan, além de obras de infra-estrutura, áreas comerciais e casas. Segundo o comunicado do MMC, conglomerado de propriedade de Syed Mokhtar Albukhary, um dos empresários do circulo do ex-primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, o investimento contribuirá para transformar Jizan na quarta maior potência econômica da Arábia Saudita. O Binladen Group, uma das maiores companhias construtoras da Arábia Saudita, é de propriedade de familiares de Osama bin Laden, líder da organização terrorista Al Qaeda.