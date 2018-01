Família Bin Laden vende parte de seus imóveis em Londres A família de Osama bin Laden, o terrorista mais procurado do mundo, colocou à venda parte do seu patrimônio imobiliário em Londres, anuncia neste domingo o jornal The Sunday Times. O Saudi Binladin Group, uma empresa de construção pertencente aos irmãos do terrorista, pôs à venda um edifício de escritórios em Mayfair, um dos bairros mais luxuosos da capital londrina, por nove milhões de libras (13,5 milhões de euros) e já vendeu dois outros prédios. A empresa foi fundada em 1931 pelo pai dos irmãos Bin Laden, Mohamed, que faleceu num acidente aéreo em 1968. O grupo, que tem interesses em setores como publicidade, transportes, bancário, imobiliário e de relações públicas, tem autorização para manter as contas secretas face à legislação saudita. Os peritos estimam que o patrimônio do grupo vale cerca de 25 bilhões de libras (cerca de 37 bilhões de euros).