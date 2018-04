Família de brasileiro pedirá indenização A família do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto no metrô de Londres em julho de 2005 ao ser confundido pela polícia britânica com um terrorista, anunciou que apresentará um pedido de indenização às autoridades britânicas. A decisão foi tomada depois que todas as tentativas de condenação dos policiais envolvidos no caso foram frustradas pela Justiça britânica.