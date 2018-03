Família de croata que causou acidente está chocada A família do croata suspeito de ter provocado um acidente de ônibus nos Estados Unidos, causando a morte de seis pessoas, ficou "profundamente chocada" com a tragédia, informou hoje a agência de notícias estatal HINA. Segundo o FBI, o atacante, de 29 anos, que degolou o motorista do veículo, estava entre os mortos. Ele foi identificado como Damir Igric, um cidadão croata que entrou nos Estados Unidos por Miami em março de 1999 com um visto de turista. Ele entrou no ônibus em Chicago. A família de Igric, em Slavonski Brod, no leste da Croácia, ficou sabendo da notícia pela televisão. "Ficamos todos chocados", afirmou o padrasto de Igreic, Ante Spaic, que acrescentou que não está certo de que fora ele o causador da tragédia. "Alguém pode ter roubado o passaporte dele", afirmou.