Família de Kate Middleton encomenda seu próprio brasão

LONDRES - A família de Kate Middleton, noiva do príncipe William, ganhou um brasão, que será usado em um programa do casamento real, a ser vendido como souvenir. O pai de Kate, Michael, encomendou o brasão para marcar o casamento, no dia 29 de abril.

O brasão tem três ramos de carvalho, um para cada filho dos Middleton - uma ideia dada pela própria Kate.

Especialistas em realeza dizem que o brasão, que custa cerca de £4,4 mil (cerca de R$ 11,3 mil), marca o aumento do status social dos pais de Kate, e seu potencial de futura rainha.

Thomas Woodcock, Armeiro-Mor do College of Arms, em Londres, ajudou os Middleton com o desenho. Ele disse que o carvalho é um símbolo tradicional da Inglaterra e característico do oeste de Berkshire, onde a família viveu por 30 anos.

Woodcock disse ainda que o galão dourado no centro do brasão representa a mãe de Kate, Carole, cujo nome de solteira é Goldsmith (ourives, em inglês).

Galões brancos - galões estreitos acima e abaixo do galão dourado - simbolizam topos e montanhas, e o amor da família Middleton pela região de Lake District, e pelo esqui.

"Não é obrigatório, mas como sua filha está se casando com a família real, ela terá que, provavelmente, usar um brasão", disse Woodcock.

Segundo ele, Kate pode ganhar seu próprio brasão, mas seu pai queria que toda a família pudesse usá-lo. Uma versão do brasão, que pode ser usada apenas por Kate ou sua irmã Pippa, porque denota uma mulher solteira da família, será impresso nas costas do programa. O do príncipe William estará na frente.

No todo, o brasão é desenhado como um losango elaborado, mais do que como um escudo - forma reservada aos homens. Ela poderá usar o brasão até o dia de seu casamento. Após o casamento, o dela será combinado com o do príncipe William.

Membros do público foram convidados a enviar seus desejos de felicidade ao casal em formato de vídeo, que será exibido em um livro digital do casamento. Cerca de 150 mil cópias do programa serão vendidos no dia. Eles custarão £2 (cerca de R$ 5), e os lucros irão para a fundação do príncipe William e do príncipe Harry.

