Família de Kate Middleton fará festa paralela ao casamento

Os pais de Kate Middleton fazem nesta sexta-feira uma festa paralela aos eventos oficiais para comemorar o casamento da filha com o príncipe William.

Logo após acompanharem a filha na cerimônia do casamento, na abadia de Westiminster, na manhã desta sexta-feira, Michael e Carole Middleton seguirão para o luxuoso hotel Goring, também na capital britânica, para celebrar com amigos e familiares excluídos da lista oficial de convidados para o casamento.

A cerimônia na abadia de Westminster será acompanhada por 1.900 convidados, numa lista que inclui monarcas e mandatários estrangeiros, diplomatas, políticos e celebridades.

Logo após, haverá um almoço oferecido pela rainha Elizabeth 2ª para 600 convidados no palácio de Buckingham.

À noite, o príncipe Charles, pai do noivo, oferece um jantar com dança para um grupo mais reduzido, de 300 convidados. A rainha não participará do jantar.

A festa organizada pelos pais de Kate Middleton no hotel Goring, no bairro de Belgravia, deve ter início às 17h (13h de Brasília).

Segundo o jornal The Daily Telegraph, a família teria reservado todos os 71 quartos do hotel, onde Kate, os pais e os irmãos também passaram a noite antes do casamento.