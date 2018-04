Família de Michael Jackson quer autópsia independente A família de Michael Jackson quer uma autópsia independente para determinar a causa da morte do Rei do Pop, de acordo com Reverendo Jesse Jackson. Parentes manifestaram esse desejo a Jesse Jackson, durante o período em que passaram juntos esses dois últimos dias, informou o pastor, em entrevista concedida à agência Associated Press. Ele disse que há perguntas sem respostas em relação à morte, incluindo dúvidas sobre o papel do cardiologista pessoal do astro, que estava com Michael Jackson quando ele morreu. A autópsia do corpo do cantor foi realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) de Los Angeles na sexta-feira, mas as descobertas sobre o motivo da morte ainda dependem da confirmação de testes, o que demorará mais de um mês.