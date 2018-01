Família de Vieira de Mello janta com Kofi Annan Parentes do alto comissário da ONU, Sérgio Vieira de Mello, chegaram à noite ao Hotel Copacabana Palace para um jantar oferecido pelo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que veio ao Rio com o objetivo de acompanhar o velório de Vieira de Mello. Participaram do encontro a ex-mulher do comissário, Annie, e os dois filhos do casal, Laurent e Adrien. Eles não quiseram dar declarações à imprensa.