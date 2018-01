Família de vítima do WTC recebe indenização de US$ 1,19 milhão Parentes de uma das 2,8 mil vítimas dos ataques de 11 de setembro contra o World Trade Center admitiram ter recebido uma indenização do governo americano de US$ 1,19 milhão. A informação foi publicada hoje no The New York Times. Segundo o jornal, mais de 20 famílias já receberam compensações nas últimas semanas, mas não admitiram isso publicamente. Para calcular o valor das indenizações, o governo norte-americano considerou os danos psicológicos causados aos familiares e o potencial econômico da vítima - no caso citado pelo jornal, tratava-se de um profissional na faixa dos 20 anos, que ganhava US$ 60 mil por ano numa companhia financeira.