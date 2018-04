Família de Wen Jiabao diz que reportagem é 'falsa' A família do primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, disse que é "falsa" a reportagem publicada no jornal The New York Times, a qual indica que a família do líder chinês amealhou uma fortuna de US$ 2,7 bilhões nas duas últimas décadas, declarou o advogado Wang Wiedong, que representa a família de Wen.