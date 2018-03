Família duvida de relatório sobre morte de Payá A família do dissidente cubano Oswaldo Payá levantou dúvidas sobre o relatório oficial a respeito do acidente de carro que o matou. Ofélia Acevedo, viúva de Payá, disse que amigos que estiveram no hospital após o acidente de 22 de julho, ocorrido no leste de Cuba, ouviram um policial falando sobre um carro vermelho que estava no local do acidente.