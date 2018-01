Família é condenada por morte de menino de 6 anos nos EUA George David Edenfield, declarado culpado em acusação de molestar e assassinar um garoto de seis anos de idade, foi indiciado junto a seus pais nesta quarta-feira, 21. O corpo do garoto foi encontrado na semana passada em um saco de lixo jogado na estrada, a cinco quilômetros de sua casa, em uma região afastada de Brunswick, uma pobre cidade no sudeste do estado americano da Georgia. O procurador do distrito de Glynn County, Stephen D. Kelley, disse que irá pedir a pena de morte para Edenfield, de 32 anos, e para seus pais, David e Peggy Edenfield. George já foi condenado por crime de mesma natureza em 1997. As autoridades não divulgaram detalhes do crime. O que se sabe é que além de assassinato, os Edenfields foram processados por cárcere privado, crueldade contra uma criança e aliciamente de menores para propósitos indecentes. O menino Christopher Michael Barrios estava desaparecido por uma semana quando a polícia encontrou seu corpo, na última quinta-feira, 15. Um amigo da família Edenfield, Donald Dale, também foi acusado por ocultar o corpo e acobertar evidências. "Eles merecem o pior. Para eles que torturaram meu filho assim, até o ultimo deles", disse Mike Barrios, pai do garoto. A polícia descreveu Edenfield como mentalmente afetado, mas não retardado e capaz de diferenciar o certo do errado.