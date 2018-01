Família é encontrada morta a tiros em casa Dois adultos e seus dois filhos foram mortos a tiros em casa. Outro membro da família, de 16 anos, foi detido na Virgínia Oeste, por suspeita de assassinato, afirmou nesta sexta-feira a polícia. Os pais e as crianças foram encontrados mortos em casa nesta sexta-feira de manhã, informou o soldado de cavalaria do Estado, M.L. Anders. Ele não identificou as vítimas e não revelou a idade das crianças.