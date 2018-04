Família improvisa e pega jazigo de tio emprestado

As obras no envelhecido túmulo tiveram começaram na tarde de quarta-feira. Mas somente no dia seguinte as pessoas encarregadas do funeral perceberam que o caixão presidencial, de largura significativamente maior que a dos ataúdes normais, não passaria pela porta. Imediatamente, derrubaram parte da parede do local de descanso do tio do presidente para ampliar a porta, de forma a permitir a entrada do caixão do ex-presidente.

Se os encarregados do funeral não tivessem percebido a diferença de medidas, o caixão de Kirchner teria ficado às portas do jazigo, sem poder ingressar.

No entanto, a permanência de Kirchner nesse túmulo será provisória, já que a família providencia a compra de um lote e a construção de um mausoléu destinado exclusivamente ao 54.º presidente da Argentina. Grande parte dos ex-presidentes argentinos está enterrada na Recoleta, em Buenos Aires.