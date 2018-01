Família lembra um ano da morte de Jean Charles A família do brasileiro Jean Charles de Menezes lembra neste sábado o primeiro aniversário de sua morte com uma vigília na estação de metrô de Stockwell, no sul de Londres, onde ele foi morto a tiros pela polícia britânica, confundido com um terrorista suicida. Após a vigília, com um minuto de silêncio em homenagem a Jean Charles, a família pretendia promover um ato público. Mas achou melhor cancelar a manifestação, devido à crise no Oriente Médio. "Achamos que o tributo mais adequado à vida de Jean é que seus amigos e parentes tomem medidas a favor da paz. Devemos evitar novos conflitos e derramamentos de sangue", diz a família, em comunicado. Decisão da Justiça A promotoria britânica anunciou na última segunda-feira que nenhum oficial de polícia responderá particularmente pela morte, mas esclareceu que a Polícia Metropolitana de Londres, cujos representantes terão de comparecer a um tribunal em 14 de agosto, será indiciada como organização por violar leis locais "por não ter garantido o bem-estar, a saúde e a segurança" de Jean Charles. Caso venha a ser considerada culpada, a polícia poderá ser condenada a pagar multa, segundo as leis britânicas. A decisão da promotoria foi qualificada de "absolutamente incrível" e "vergonhosa" pela família da vítima, que lamentou que as autoridades tenham demorado tanto tempo para chegar a uma conclusão "tão incompetente". A morte O eletricista Jean Charles de Menezes, de 27 anos, foi baleado por agentes da brigada antiterrorista da Scotland Yard em 22 de julho de 2005. Duas semanas antes, quatro homens-bomba promoveram atentados suicidas que provocaram a morte de mais de 52 pessoas em três estações de metrô e um ônibus na capital britânica. Um dia antes da morte de Jean Charles, houve uma tentativa fracassada de novos atentados contra Londres. A polícia, que mais tarde pediu desculpas pelo erro, alegou ter confundido o brasileiro com um dos suspeitos dos atentados fracassados do dia anterior à morte do brasileiro.