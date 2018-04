Família planeja velar corpo de Jackson em Neverland A família de Michael Jackson planeja realizar um velório do cantor, morto na semana passada, aberto ao público e no rancho em Neverland, informaram reportagens hoje. A "CNN" e o site "TMZ.com", citando fontes da polícia, informaram que a família Jackson planeja velar o corpo do cantor no rancho na sexta-feira - o que poderá atrair legiões de fãs ao local remoto e isolado, ao norte de Los Angeles.