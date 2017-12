Família real assiste ao funeral de princesa Margaret A rainha da Grã-Bretanha, a rainha-mãe e o príncipe Charles, juntamente com cerca de 400 convidados, assistiram nesta sexta-feira ao funeral da princesa Margaret na capela de St. George, no castelo de Windsor. O funeral da princesa, morta sábado passado aos 71 anos por uma apoplexia cardíaca, foi presidido pelo bispo de Canterbury, líder da Igreja Anglicana. Margaret será cremada e as cinzas ficarão depositadas ao lado da tumba do pai, o rei George VI, na cripta da família real em Windsor. A rainha-mãe, que este ano fará 102 anos, chegou de helicóptero para assistir à cerimônia fúnebre.