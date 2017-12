Família real britânica gastou US$ 42 milhões em 2001 O Palácio de Buckingham publicou hoje as contas anuais da rainha Elizabeth II. No ano passado, a família real britânica gastou 24 mil libras - ou US$ 37 mil - em plantas e flores, 300 mil libras - US$ 450 mil - em uma viagem do príncipe Charles ao Brasil e 442 mil libras - US$ 650 mil - em festas. O total dos gastos, que são financiados com dinheiro dos contribuintes, chegaram a 35,3 milhões de libras em 2001 - ou US$ 42 milhões -, 1% a mais que no ano anterior. O tesoureiro da rainha, Michael Peat, afirmou que a decisão de publicar os gastos anuais foi tomada tendo em vista o "compromisso do palácio com a transparência". Segundo ele, os Windsor custam a cada contribuinte 58 pence (menos de um dólar) ao ano, cifra "não muito superior ao custo de um tablóide para cada súdito". Apesar da "transparência", a iniciativa não convenceu muitos parlamentares, porque as finanças privadas da rainha continuam secretas. O deputado trabalhista Norman Baker afirmou que Westminster tem o direito de conhecer o quadro de facilidades fiscais de Elizabeth II, já que a rainha deixou de pagar aproximadamente 20 milhões de libras em impostos - US$ 30 milhões - pela herança recebida com a morte da rainha-mãe.