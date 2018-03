Família real da Holanda anuncia gravidez A princesa Maxima Zorreguieta, a esposa argentina do príncipe herdeiro da Holanda, Williem-Alexander, está grávida do primogênito, informou o casal em rede nacional de televisão. Williem-Alexander e Maxima se casaram numa pomposa cerimônia em fevereiro do ano passado e a criança entrará na linha direta de sucessão ao trono. A rainha Beatrix, mãe de Willem-Alexander, é a atual monarca da Holanda. O casal real informou que Maxima está grávida de três meses e a criança deverá nascer em meados de janeiro de 2004. O príncipe herdeiro afirmou que o casal guardará surpresa sobre o sexo da criança. O anúncio foi uma boa notícia para a Casa Real holandesa, que passou por momentos difíceis nos últimos meses. Em outubro, o marido da rainha, príncipe Claus - pai de Willem-Alexander -, morreu, depois de uma longa enfermidade. E neste ano, a rainha foi acusada pela própria sobrinha, Margarita, de obter e espalhar informações particulares sobre o marido da jovem. O bebê de Willem-Alexander e Maxima será o segundo neto de Beatrix, já que seu filho mais novo, príncipe Constantijn, teve uma filha, Eloise, no ano passado. De acordo com o príncipe herdeiro, a rainha ficou maravilhada com a gravidez. "Ela sofreu tanto nos últimos meses que, quando soube da notícia, ficou tão feliz que começou a dançar", afirmou.