Família real em festa

Embaixador sírio é "desconvidado"

A chancelaria britânica retirou ontem o convite feito ao embaixador da Síria no país para o casamento. Segundo a chancelaria, a presença do representante sírio na cerimônia seria "inaceitável" diante da violenta repressão aos protestos contra opositores. O ministério disse que o Palácio de Buckingham tem a mesma opinião.

ECONOMIA

Casamento pode causar prejuízos ao PIB

A sucessão de feriados ao redor com o casamento deve reduzir a produção das indústrias britânicas. Entre 22 de abril e 2 de maio, serão três dias úteis no país, espremidos entre a Páscoa, o feriado nacional do casamento e a folga tradicional da primeira segunda-feira de maio. Muitos emendaram um megaferiado de 11 dias. Analistas dizem que a festa pesará negativamente sobre a produção e o PIB do segundo trimestre e preveem uma queda de até 0,5%.

HOMENAGEM BRASILEIRA

Tigres são batizados de William e Kate no Rio

O casamento real inspirou os funcionários do zoológico do Rio. Ontem, dois tigres de bengala batizados de William e Kate foram apresentados ao público. O macho, com 4 anos e 150 quilos, e a fêmea, com 5 anos e 115 quilos, são a grande esperança da equipe de biólogos para a primeira reprodução de tigres dentro do zoológico.

CONCURSO

Embaixada premia histórias de amor

A Embaixada Britânica no Brasil decidiu usar as redes sociais Facebook e Twitter para pedir mensagens aos noivos. Os seguidores ainda são convidados a compartilhar suas histórias de romance. Em troca, será sorteada uma moeda de cinco libras comemorativa do casamento.