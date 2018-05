Família real vivencia seu primeiro casamento 'high-tech'

A monarquia britânica está se preparando para o seu primeiro casamento high-tech: a cerimônia do dia 29 será transmitida e comentada ao vivo pela internet tanto por espectadores ao redor do mundo quanto pela própria realeza.

A blogueira Kat Hannaford, do site Gizmodo, explica que a própria família real pediu aos internautas que comentassem o casamento via Twitter, publicassem fotos no Facebook e no Flickr e produzissem vídeos para o YouTube.

Frequentadores do YouTube e do Facebook também podem mandar mensagens e votos de boa sorte aos noivos, príncipe William e Kate Middleton.

O anúncio do casamento foi feito primeiro no Twitter, e agora já existem dezenas de aplicativos comemorativos para smartphones. Além disso, a própria realeza deve postar comentários em tempo real durante a cerimônia - exceto pelos noivos.

Hannaford conta que esta será uma experiência inédita para a família real nas redes sociais e que o casamento pode acabar se tornando o maior evento da internet nesta década.