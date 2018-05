Familiares buscam corpos após distúrbios na Nigéria Aproveitando um intervalo no toque de recolher no norte da Nigéria, moradores foram na quarta-feira a necrotérios procurar corpos de parentes e amigos que podem ter sido mortos nos distúrbios pós-eleitorais desta semana, que já deixaram pelo menos cem vítimas fatais no norte do país.