Familiares marcam 6º aniversário do atentado de Oklahoma Familiares e amigos das vítimas do atentado contra o prédio federal Alfred P. Murrah, em Oklahoma City, marcaram nesta quinta-feira o sexto aniversário da tragédia. Em um memorial construído no ano passado para lembrar o atentado, eram lidos os nomes dos 149 adultos e 19 crianças que morreram na explosão de 19 abril de 1995. Timothy McVeigh, sentenciado à morte pelo atentado, será executado em 16 de maio na prisão federal Terre Haute, no Estado de Indiana. Por decisão da Justiça, os familiares das vítimas poderão assistir, através de um circuito fechado de televisão, a morte do terrorista. Durante a cerimônia de hoje, os familiares ficaram em silêncio por 168 segundos, que foi quebrado por badaladas de sinos. Kari Watkins, porta-voz do memorial, afirmou que os familiares das vítimas e os sobreviventes do atentado solicitaram para que a cerimônia fosse realizada com "simplicidade".