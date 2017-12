Famílias de britânicos mortos no Iraque vão criar partido político Parentes de soldados britânicos mortos no Iraque, revoltados com a guerra, vão formar o Spectre, um partido político que terá como objetivo enfrentar os trabalhistas nas próximas eleições gerais, afirma neste sábado o jornal The Guardian. Reg Keys, pai de um soldado morto no Iraque em 2003, disse ao jornal que as famílias vão se reunir nas próximas semanas para criar o Spectre. A nova formação política poderá apresentar 70 candidatos nas eleições de 2009. "Fomos enganados, ignorados e, francamente, insultados. Mas agora é diferente. Vamos fazer os ministros pagarem com as suas cadeiras no Parlamento", afirmou Keys. Ex-auxiliar médico, de 54 anos, ele se apresentou como candidato independente no ano passado, na circunscrição do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, em Sedgefield, norte da Inglaterra. Keys é o maior incentivador do novo partido. O objetivo do Spectre é fazer os ministros que não votaram contra a participação britânica no conflito de 2003 perderem suas cadeiras nas próximas eleições, acrescenta o jornal. Os alvos preferenciais serão os políticos vistos pelos militantes como culpados da morte de seus filhos numa guerra que consideram ilegal. O Spectre deve ser lançado no mesmo dia do congresso do Partido Trabalhista, no fim de setembro, na cidade de Manchester, norte da Inglaterra. "Cada vez que vemos notícias de mais mortes, as lembranças voltam e recomeça o pesadelo das famílias", disse Keys. Seu filho, Thomas Keys, de 20 anos, e outros cinco colegas britânicos morreram num ataque a uma delegacia iraquiana em Al-Majar Al-Kabir, em 2003. Mas o pai soube depois que os soldados poderiam ter sobrevivido se estivessem equipados com um telefone via satélite para pedir ajuda. "Se Thomas tivesse morrido lutando por seu país, numa guerra legal, não me preocuparia. Mas mentiram para nós. Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa, não era uma ameaça para nós. Vidas foram perdidas por nada", afirmou.