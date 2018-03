Famílias de cientistas do Irã processam Israel e EUA

Rahim Ahmadi Roshan, pai do químico Mostafa Ahmadi Roshan, disse hoje que as famílias pediram ao Poder Judiciário iraniano que leve a demanda aos órgãos internacionais competentes e que os envolvidos sejam levados à justiça. "Nós pedimos o indiciamento do regime sionista e das potências arrogantes", declarou Roshan a jornalistas, em referência aos governos israelense, norte-americano e britânico.

Mostafa Ahmadi Roshan era diretor da unidade de enriquecimento de urânio da usina nuclear de Natanz, na região central do Irã. Ele foi um dos cinco cientistas nucleares iranianos assassinados desde 2010. O governo iraniano acusa Israel, EUA e Grã-Bretanha de envolvimento nas mortes. Washington e Londres negaram envolvimento. Tel-Aviv não se pronuncia oficialmente sobre o assunto.

Segundo Teerã, trata-se de uma campanha para sabotar seu programa nuclear. Os EUA e alguns de seus aliados suspeitam que o Irã desenvolva em segredo um programa nuclear bélico. O Irã sustenta que seu programa nuclear é civil e tem finalidades pacíficas, como a geração de energia elétrica e o desenvolvimento de isótopos medicinais, estando de acordo com as normas do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, do qual é signatário. As informações são da Associated Press.