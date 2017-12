Famílias de reservistas dos EUA fazem protesto Cerca de 30 pessoas, usando fitas amarelas e fotografias de parentes da reserva do Exército, protestaram contra a prorrogação da permanência de seus entes queridos no Iraque. Eles se reuniram com o general James Helmly, chefe da reserva, que não ofereceu nenhuma garantia de que os reservistas voltarão logo para casa. ?Eles forma despachados há muito tempo. Estão cansados e acreditam que já fizeram a parte deles?, disse Bob Wennerstrand, cujo filho, Derek, foi despachado assim que concluiu o ensino médio e está fora dos EUA há um ano e meio. ?Pedimos que o general visse isso, e ele concordou?. O porta-voz da reserva, Al Schilf, disse que companhias especializadas de reservistas, que oferecem apoio de combate e fazem escoltas, foram mantidos por mais tempo no Iraque por conta das perícias que possuem. Os parentes dos soldados reservistas que continuam no Iraque foram ao Pentágono com listas de outras unidade da reserva que já voltaram e de soldados do serviço ativo dispensados depois de um ano no Iraque.