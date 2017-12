Famílias de tribo perdida chegam a Israel Vinte famílias da comunidade de Bnei Menashe, supostamente uma das tribos perdidas do povo judeu, vindas da Índia, chegaram na terça-feira em Israel, informa nesta quarta-feira o jornal israelense "Ha´aretz". Depois de 2.700 anos de diáspora, cerca de 50 membros da tribo chegaram na terça-feira ao aeroporto de Tel-Aviv, vindo de Mumbai. Eles foram recebidos por parentes, Durante um ano, eles viverão nos centros de absorção de Karmi´el e Nazaré, no norte de Israel. A comunidade de Bnei Menashe conta com cerca de 8 mil membros originários das províncias de Manipur e Mizoram, na fronteira com Bangladesh. Mil já vivem em Israel, onde começaram a chegar em 1996. O grupo que chegou na terça-feira se converteu ao judaísmo no verão de 2005, com a ajuda de uma missão do Grande Rabino Sefardita Shlomo Amar. O jornal destaca as contradições da política de Israel para a imigração de judeus. O caso ameaça as relações com a Índia, que crítica Israel por promover conversões maciças em seu território.