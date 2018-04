Famílias enterram vítimas de incêndio Em meio à comoção nacional, famílias começaram a enterrar ontem as 41 crianças mortas em um incêndio numa creche de Hermosillo, na região noroeste do México, na sexta-feira, enquanto o governo apura as causas do acidente. Outras 26 permanecem internadas - 12 delas em estado grave -, com queimaduras de primeiro e segundo graus e intoxicação pulmonar por inalação de fumaça. Autoridades mexicanas informaram, em princípio, que o fogo teria começado em um depósito de pneus ao lado da creche. Ontem, porém, foi divulgado que as chamas partiram de um edifício vizinho, onde havia muitos papéis armazenados e material inflamável. O teto plástico da creche derreteu com o calor e caiu sobre as crianças, que dormiam. Havia 142 crianças - de 6 meses a 5 anos - no local.