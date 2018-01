Famintos, soldados de Saddam se rendem em Mosul Um êxodo de soldados desertores do regime de Saddam Hussein tomou hoje a principal estrada que liga Mosul a Bagdá. Milhares de soldados, esfarrapados, famintos e com sede, caminhando há dias, muitos descalços, se entregaram a combatentes curdos e forças americanas. Abatidos e derrotados, os ex-soldados de Saddam contaram ao correspondente da CNN, Brent Sadlerque, que seus documentos de identificação foram confiscados pelos superiores; estes fugiram logo aos primeiros ataques. Há três dias, milhares haviam deixado os postos. Mas foram obrigados por membros do partido Baath a retornar. Os desertores, que integravam o 3° Divisão de Infataria do Exército iraquiano, eram xiitas. ?Não temos nada. Nem dinheiro nem água?, disse ex-soldado à CNN. No entanto, as informações sobre a tomada de Mosul por forças curdas e norte-americanas ainda são desencontradas. Segundo a BBC, há vários combatentes curdos em pontos-chave de Mosul e não há sinais de soldados americanos. Mais cedo, um comandante americano havia dito que a cidade seria ocupada por forças americanas e britânicas e que os curdos ficariam de fora da cidade. A queda do norte do Iraque foi peculiar em vários aspectos. Primeiro a invasão. Com a impossibilidade de se invadir o norte do Iraque pela Turquia, batalhões norte-americanos inteiros foram lançados de pára-quedas e, após se aliarem às milícias curdas, tomaram um aeroporto na região. Daí, parte das tropas seguiram para Bagdá. Na quinta-feira, a Turquia, que se opõe à criação de uma área curda independente no norte do Iraque, manifestou preocupação com a tomada de Kirkuk por forças curdas. Líderes políticos curdos querem transformar Kirkuk na capital de uma região autônoma do Iraque. Isto, no entanto, poderia provocar uma reação violenta das árabes iraquianos e outras minorias, como os turcomanos, que também reivindicam Kirkuk. A Turquia, que tem uma grande comunidade curda insatisfeita, considera o controle curdo dos poços de petróleo iraquianos como uma ameaça à segurança. Com a tomada de Kirkuk pelos curdos há o perigo de que a Turquia envie suas tropas para a região. A 250 quilômetros de Bagdá, Kirkuk está localizada no pé das montanhas de Zargos, perto da região autônoma curda. É a quarta maior cidade do Iraque, com uma população de cerca de 700 mil habitantes. A cidade foi construída perto do Rio Hasa, em uma área com tesouros arqueológicos de mais de 5 mil anos. A parte mais antiga da cidade está aglomerada em torno de uma fortaleza construída em uma colina. A área ao redor de Kirkuk há tempos é parte do programa de "arabização" de Saddam Hussein, no qual o governo tentou mudar a demografia das áreas ricas em petróleo, forçando a saída dos curdos e turcomanos e substituindo-os por árabes, em sua maioria do sul Hoje, o bombeamento do petróleo de Kirkuk, no norte do Iraque, pelo oleoduto que conduz o produto ao porto de Ceylan, na Turquia, foi interrompido após a tomada da cidade iraquiana pelas forças curdas. A informação é de fonte no porto de Ceylan. Veja o especial :