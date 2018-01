Famosa rã saltadora de Mark Twain reaparece após 34 anos Uma espécie de rã ameaçada de extinção, que inspirou o conto de Mark Twain A Famosa Rã Saltadora do Condado de Calaveras, foi redescoberta no município 34 anos depois de ter sido vista pela última vez na área. Os filhos de um criador de gado encontraram a rã avermelhada e de longas pernas da Califórnia enquanto brincavam de abrir buracos no terreno, contaram hoje funcionários ambientalistas. Eles pediram para a localização não ser revelada enquanto pesquisadores trabalham para proteger as rãs e seu habitat. Um biólogo do Serviço de Pesca e Vida Animal verificou a descoberta, localizando um macho e duas fêmeas em outubro. Os últimos exemplares da espécie foram vistos em 1969. Robert Stack, do Instituto de Pesquisa das Rãs Saltadoras, em Angels Camp, cerca de 100 quilômetros a sudeste de Sacramento, brincou que as rãs são descendentes diretos de ?Dan´l Webster?, a rã ficcional de Twain. O Serviço de Vida Animal está-se oferecendo para trabalhar com os proprietários de terrenos próximos para ver se as rãs sobrevivem lá também. Stack está procurando subvenções para um programa de criação em cativeiro. Ele quer proteger a população, que calcula em 10 a 20 rãs, com a cultivação de alguns ovos no ano que vem. Ele espera usar as rãs sobreviventes para, um dia, repovoar o condado. Como espécie ameaçada de extinção, a rã saltadora recebe proteção especial que normalmente significa algumas restrições para os proprietários da área. Eles temem a supervisão inoportuna do governo ou uma queda no valor de suas terras. O serviço de vida animal removeu Calaveras de seu plano de proteção para espécies, depois que autoridades locais apresentaram objeções. Warren ``Buck´´ King, o ?prefeito da Cidade das Rãs? não-oficial, que dirigiu a Feira do Condado de Calaveras e o Jubileu da Rã Saltadora, lidera a oposição local ao plano de Stack de reintroduzir as rãs. Ele teme que isso force os proprietários a matar as competitivas rãs bullfrog, trazidas do leste das Montanhas Rochosas a mais de um século, depois que os moradores de San Francisco devoraram a maioria da população de rãs saltadoras do Estado.