Famosos se mobilizam para ajudar vítimas no Haiti Haitianos famosos e outras celebridades nos Estados Unidos estão se mobilizando para ajudar as vítimas do terremoto. O mais famoso deles é o cantor Wyclef Jean, do extinto conjunto Fugees. Sua fundação dedicada ao Haiti, a Yele, receberá US$ 3 milhões do golfista Tiger Woods. Jean vem arrecadando recursos por mensagens de texto via celular - as pessoas discam 501501, escrevem YELE e doam US$ 5 em suas contas de celular. Jean está no Haiti ajudando sua família.